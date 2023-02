Pexels Pacote de sanções contra a Rússia deve ser implementado antes da guerra completar um ano de duração

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, deu detalhes sobre o 10º pacote de sanções que será aplicado contra a Rússia por conta da guerra na Ucrânia , que terá um valor total de cerca de 11 bilhões de euros. A previsão é que ele seja implementado antes de 24 de fevereiro, quando o conflito completará um ano.

"Propomos o pacote de medidas com novas proibições comerciais e controles sobre as exportações de tecnologia. Além disso, haverá restrições à exportação de múltiplos componentes eletrônicos utilizados nos sistemas armados russos, como drones, mísseis e helicópteros", destacou a líder do Executivo europeu.

Além disso, esse será o primeiro conjunto de punições que afetará entidades iranianas, "incluindo aquelas ligadas à Guarda Revolucionária" do país, ressaltou Von der Leyen. "Há centenas de drones iranianos sendo usados pela Rússia nos campos de batalha na Ucrânia. Esses drones de fabricação iraniana matam os civis - uma coisa atroz", pontuou.





Com isso, a UE atende ao pedido de Kiev de agir contra os equipamentos "kamikazes", que vem sendo utilizados para atingir plantas de serviços básicos, como energia elétrica e água.

Também serão punidos os "propagandistas" do governo de Vladimir Putin e comandantes militares russos. Já no Irã, serão sete as entidades a por apoiarem Moscou na guerra. das forças militares do país. Além disso, haverá o pedido de controle em 47 componentes eletrônicos de "uso duplo", que podem ser utilizados de forma civil ou em drones e sistemas de armamentos.

Ainda serão punidos os "propagandistas" do governo de Vladimir Putin e comandantes militares russos. Já no Irã, serão sete as entidades afetadas por apoiarem Moscou na guerra.

