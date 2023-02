Reprodução/Twitter Suposto balão chinês

O governo dos Estados Unidos afirmou nesta segunda-feira (13) que não há nenhuma preocupação com uma possível existência de alienígena ou extraterrestre. O esclarecimento foi feito pela secretária de imprensa da Casa Branca , Karine Jean-Pierre , em relação aos objetos não identificados que apareceram no território aéreo do Canadá , nos EUA e do Alasca .



“Eu só queria ter certeza de que abordaríamos isso na Casa Branca: sei que houve dúvidas e preocupações sobre isso, mas não há novamente nenhuma indicação de alienígenas ou atividade extraterrestre com essas recentes quedas”, comentou Jean-Pierre com bom humor.

“Eu queria ter certeza de que o povo americano soubesse o que todos vocês sabem. E foi importante para nós dizer isso aqui, porque temos ouvido muito sobre isso”, completou.

Durante a coletiva, Karine contou aos seus colegas que “amou” o filme ET, mas que o caso dos balões é diferente. Após o posicionamento oficial da Casa Branca, a secretária passou a palavra ao coordenador do Conselho de Segurança Nacional para comunicações estratégicas, John Kirby.

O que se sabe sobre os ‘ovnis’?

Os EUA e o Canadá investigam a origem de três objetos voadores não identificados ( OVINs ) abatidos no espaço aéreo da América do Norte nos últimos dias. Até então, faltam respostas oficiais conclusivas, enquanto sobram teorias especulativas nas redes.

Os casos surgiram logo após os EUA detectarem um suposto balão espião chinês sobrevoando a Costa Atlântica do país, contudo, órgãos oficiais não divulgaram informações sobre os três últimos objetos derrubados.

Apesar de especulações sobre extraterrestres surgirem nas redes, o termo OVNI não se refere à existência de vida inteligente fora do planeta, mas a qualquer objeto aéreo de origem desconhecida.

EUA e Canadá trabalham para recuperar os objetos abatidos, mas as chances de sucesso são bem reduzidas devido a dificuldade de acesso ao locais remotos onde os destroços caíram. O primeiro, na costa ártica do Alasca e o segundo, uma região de deserto canadense.

