Reprodução Arquivo: Bebê internado em UTI

Um levantamento da Sociedade Brasileira de Pediatria revela que Brasil não avançou no combate à desnutrição infantil nos últimos dez anos.

O país registrou, em média diária, 11 internações de crianças com menos de 5 anos de idade com quadro de desnutrição em todas as regiões brasileiras .

Os dados do Ministério da Saúde revelam que a região Nordeste concentra a maior parte dos casos com cerca de 36% do total nacional.

A estado da Bahia registrou o maior número de bebês internados por desnutrição infantil ano passado com total de 480 crianças de 1 a 12 meses de vida internadas por desnutrição infantil.

O número representa 17% das 2.754 hospitalizações pela mesma condição em todo o Brasil no ano passado.

Salvador também está na liderança das hospitalizações, entre as capitais brasileiras, com 159 hospitalizações.

2012 - 2022 (Nacional)

Número de internações por desnutrição infantil até 5 anos de idade no Brasil:

4.128 internações (2012)

3.987 internações (2013)

4.072 internações (2014)

3.808 internações (2015)

3.908internações (2016)

3.792 internações (2017)

3.887 internações (2018)

4.017 internações (2019)

3.652 internações (2020)

3.916 internações (2021)

4.135 internações (2022)

Fonte: Ministério da Saúde

De acordo com a OMS, o tratamento de uma criança desnutrida é feito em três etapas diferentes .

A primeira envolve a estabilização do quadro de saúde , principalmente nos casos de internação hospitalar.

A segunda é a fase de reabilitação , que é o momento da criança consumir alimentos com variados componentes nutricionais

A terceira fase é a mais complexa por necessitar oferecer uma alimentação de qualidade e com a quantidade correta

