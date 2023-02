Melina Mejia/Presidencia/Peru - 19.12.2022 Presidente do Peru, Dina Boluarte

Durante funeral de sete policiais mortos em uma emboscada, a presidente do Peru, Dina Boluarte fez a promessa de reforçar a luta contra o narcoterrorismo. Os agentes foram assassinados em uma região tomada por traficantes de drogas que atuam de forma conjunta com remanescentes de militantes do Sendero Luminoso. O funeral ocorreu nesta segunda-feira (13).



Segundo informações do Ministério de Interior, a emboscada aconteceu no último sábado (11), quando os agentes viajavam pela região dos Andes e da selva de Vraem. Na área, é especulado que se produzam cerca de três quartos de toda a cocaína do país. Este foi considerado pelas autoridades do país como o ataque mais mortal contra policiais em mais de uma década.

Durante discurso no funeral, a presidente disse que o "governo ordenou uma luta frontal contra essa aliança de terrorismo e narcotráfico no Vraem e em todo o território nacional", acrescentando que não permitirá "mais mortes, mais violência". Ela enfatizou o apoio à polícia e as forças armadas peruanas nesta tarefa.

O Vraem possui uma extensão do tamanho de Porto Rico, e é o centro de operações de segurança contra os militantes remanescentes dos maoísta Sendero Luminoso. A polícia diz que o grupo atua como "guarda-costas" dos traficantes de drogas.

Segundo um levantamento feito pela Organização das Nações Unidas (ONU), a Colômbia e o Peru lideram a produção da folha de coca e de cocaína no mundo.

Ao mesmo tempo em que a emboscada ocorreu, o governo de Boluarte passa por diversos protestos, que já somam cerca de 60 mortos e apenas dois meses. O motivo foi a deposição e prisão do antecessor, Pedro Castillo, que tentou dissolver ilegalmente o Congresso e governar por decreto o Peru.

