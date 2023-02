Reprodução/Twitter Descarrilamento em Ohio liberou toneladas de substâncias tóxicas; cogumelo foi comparado ao da bomba de Hiroshima, lançada pelos EUA no Japão em 1945

Catástrofe de Ohio é um "sinal alerta" para os perigos de descarrilamentos de trens que carregam substâncias tóxicas e inflamáveis por diversos quilometros de ferrovias nos Estados Unidos.

Após cinco dias do acidente ambiental causado pelo descarrilamento do trem, especialistas avaliam que os danos com acidente podem ser irreversíveis .

O trem em Ohio transportava produto químico usado para fazer plástico PVC, muito utilizado na produção de tubos em todo o mundo, cloreto de vinila.

O que pouca gente sabe é que o PVC é considerado 'o pior' tipo de plástico para o meio ambiente e também para as pessoas, devido ao seu 'ciclo de vida' quase que eterno. Além disso, o O PVC nunca e reclicado.

Especialistas alertam os riscos no transporte de substâncias inflamáveis; cerca 25 milhões de americanos vivem em uma zona 'explosiva' no entorno de ferrovias.

Após o acidente, as autoridades locais determinaram a evacuação total de cerca de 5 mil modares do bairro de 'East Palistine' , subúrbio da cidade de Ohio.

Até o momento, não foram registradas mortes com o acidente, porém os risco com a liberação da fumaça preta podem ter resultados letais sem precedentes ao meio ambiente.

Com o controle da explosão e do vazamento da substância, se criou uma nuvem altamente tóxica de fosgênio e cloreto de hidrogênio com risco de ter contaminado o ar de praticamente toda região.

O fosgênio é um gás altamente tóxico que pode causar vômitos e problemas respiratórios e foi usado até mesmo como armamento na primeira guerra mundial .

As substâncias químicas tóxicas do descarrilamento e explosão do trem teriam contaminado tanto a qualidade do ar na região, como também o rio Ohio até 'West Virgínia'.

O rio abastece o suprimento de água para mais de 5 milhões habitantes.

As chamas e a fumaça negra são resultado da queima do elemento que compõe esse tipo de plástico (PVC). Para evitar explosões, estilhaços e a liberação de gases letais, as autoridades locais ventilaram o cloreto de vinila e depois queimaram, sob o argumento de controlar o acidente.

Na terça-feira, o diretor de segurança pública de Ohio, Andy Wilson, disse em uma coletiva de imprensa que o incêndio foi extinto e que não houve feridos graves, informou a CBS Pittsburgh.

As instalações petroquímicas que fabricam ou usam cloreto de vinila ou PVC nos Estados Unidos estão majoritariamente instaladas em regiões pobres com a maioria da população negra , com nos estados da Louisiana, Texas e Kentucky . São eles os mais afetados com as consequências graves de saúde nas emissões dos poluentes no ar da região.

O cloreto de vinila foi classificado como carcinógeno pela primeira vez por pesquisadores na década 70 quando descobriram uma forma rara de câncer - angiossarcoma do fígado - em trabalhadores 'da borracha' de uma fábrica no complexo de plantas químicas de Rubbertown em Louisville, Kentucky. O PVC também contém diversos elementos químicos, como plastificantes ftalatos, ligados também a problemas sistema endócrino humano.

