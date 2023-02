U.S. Fleet Forces Command EUA recolhem destroços do balão chinês abatido

Autoridades dos Estados unidos divulgaram, nesta terça-feira (7), imagens que mostram detroços do balão chinês abatido no sábado (4) que foram encontrados no mar.

Os restos do objeto foram recolhidos na na costa da Carolina do Sul. As imagens foram feitas no último domingo, um dia após o veículo ser abatido. O balão foi derrubado no momento em que estava em uma área sem perigos para a população.





A China demonstrou a sua insatisfação pelo abatimento de seu "dirigível civil sem piloto" que estava no espaço aéreo dos Estados Unidos há alguns dias. Para os norte-americanos, o equipamento tratava-se de um "balão espião".

"A China exprime sua forte insatisfação e protesta com força contra o abatimento de seu dirigível civil sem piloto. Ao usar a força, obviamente, reagiu de uma maneira excessiva, violando gravemente os padrões internacionais", informou em nota o Ministério das Relações Exteriores de Pequim.

Veja, a seguir, mais fotos dos destroços do balão chinês:

U.S. Fleet Forces Command Balão gerou crise diplomática entre EUA e China

U.S. Fleet Forces Command Balão foi abatido no último sábado (4)

U.S. Fleet Forces Command Veículo fez com que secretário de Estado dos EUA cancelasse visita à China

U.S. Fleet Forces Command China repudiou o abatimento do balão

