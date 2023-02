Divulgação/Governo da Ucrânia Zelensky se encontrou com autoridades da União Europeia





Os principais líderes da União Europeia demonstraram nesta sexta-feira (3) apoio aos trâmites de adesão da Ucrânia ao bloco durante uma cúpula com o presidente Volodymyr Zelensky, em Kiev.

Além do ucraniano, a reunião contou com a presença dos presidentes da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do Conselho Europeu, Charles Michel.

"A Comissão irá apoiá-lo em cada passo, iremos registrar cada melhoria e deve notar-se que está fazendo tudo isto no meio de uma guerra", observou von der Leyen, que disse estar "certa" de que a Ucrânia irá aumentar "o ritmo" das reformas.





Já Michel escreve em sua conta no Twitter que a Ucrânia receberá apoio "em cada passo do caminho em sua jornada para a UE".

Zelensky, por sua vez, disse que as negociações de adesão devem ser iniciadas "este ano", porque "cada passo para uma integração maior da Ucrânia à UE é uma fonte de inspiração para nosso povo".

Para Zelensky, a cúpula "importante e frutífera" prova "muito claramente que a Rússia não será capaz de nos quebrar, cidadãos da Ucrânia e todos os europeus".

Leia mais: EUA anunciam novo pacote militar no valor de US$ 2,2 bilhões à Ucrânia



"Durante a cúpula, discutimos segurança e apoio aos guerreiros ucranianos, bem como outras medidas específicas conjuntas com a União Europeia para fortalecer nossa defesa comum e aproximar nossa vitória comum", explicou.

Além disso, eles conversaram sobre "a implementação da Fórmula da Paz, cooperação para restaurar a justiça para todos os que sofreram o mal da Rússia e fortalecer as sanções contra o agressor".

"Sou grato aos nossos amigos por seu apoio inabalável, por sua liderança e por seu apoio pessoal", escreveu o líder ucraniano no Telegram.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.