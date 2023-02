Ansa Policiais aguardam chegada de barco com 8 corpos em Lampedusa, sul da Itália



A Guarda Costeira da Itália encontrou oito pessoas mortas, incluindo uma mulher grávida, a bordo de um barco de migrantes que fazia a perigosa travessia do Mediterrâneo Central.

A embarcação foi socorrida por um barco de patrulha na área de busca e resgate de Malta na última quinta-feira (2) e chegou na ilha italiana de Lampedusa, porta de entrada para deslocados internacionais na União Europeia, nesta sexta (3).

O barco transportava 42 migrantes provenientes de países como Mali , Costa do Marfim, Guiné, Camarões, Burkina Fasso e Níger , além de oito corpos , sendo cinco de homens e três de mulheres, uma delas em gravidez avançada.

Segundo os sobreviventes, as vítimas morreram de fome e frio durante a travessia, que iniciara na costa de Sfax, na Tunísia, na madrugada do último sábado (28). Outras duas pessoas estão desaparecidas.

De acordo com testemunhas, um recém-nascido de quatro meses morreu durante a viagem, e sua mãe, em desespero, atirou o pequeno corpo no mar. Em seguida, um homem pulou na água para recuperar o bebê, porém não voltou mais.

A mãe do recém-nascido é uma das três mulheres mortas encontradas no barco.

"Faço um apelo à primeira-ministra Giorgia Meloni. O governo não pode nos deixar sozinhos para gerir essa tragédia. Ajudem-nos", disse o prefeito de Lampedusa e Linosa, Filippo Mannino.

De acordo com o Ministério do Interior, a Itália já recebeu 4,9 mil migrantes forçados via Mediterrâneo em 2023, aumento de 63,5% na comparação com o mesmo período do ano passado. (ANSA)

