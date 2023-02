Reprodução / TV Globo - 03.02.2023 Daniel Silveira é transferido para o Presídio de Benfica

Após passar a primeira noite no Presídio de Benfica , na Zona Norte do Rio de Janeiro , o ex-deputado Daniel Silveira (PRB-RJ) deve passar por audiência de custódia ainda nesta sexta-feira (3).

O ex-deputado bolsonarista foi levado para a unidade prisional no fim da tarde de quinta (2) por volta de 16h45. Pouco antes, ele passou por exame de copo de delito no Instituto Médico-Legal (IML), no Centro do Rio.

Durante o cumprimento do mandado de prisão de Silveira na manhã desta quinta, a Polícia Federal apreendeu R$ 270 mil na casa do ex-deputado , em Petrópolis. Ele foi preso e foi levado para sede da PF, na Zona Portuária da capital fluminense.

A prisão de Silveira foi determinação do ministro do STF Alexandre de Moraes, por conta dos descumprimento de medidas cautelares definidas pelo tribunal. Entre elas, o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de usar redes sociais.

Moraes afirmou na decisão que o ex-deputado carioca agiu com "completo desrespeito e deboche" diante de decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal.

O ministro, ainda, apontou que o Silveira danificou a tornozeleira eletrônica que tinha de usar e continuou com ataques ao STF e ao Tribunal Superior Eleitoral, "colocando em dúvida o sistema eletrônico de votação auditado por diversas organizações nacionais e internacionais".

Em outubro de 2022, com apoio do então presidente Jair Bolsonaro, Daniel Silveira se candidatou ao Senado pelo Rio de Janeiro. Ele recebeu cerca de 1,5 milhão de votos, no entanto, não se elegeu.

Silveira, então, ficou sem mandato e perdeu o foro privilegiado nesta quarta (1º), quando os novos parlamentares tomaram posse.

