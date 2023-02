Rosinei Coutinho/SCO/STF Gilmar Mendes, ministro do STF

Em Lisboa, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes disse que o Brasil era governado por 'gente do porão' .

A r eferência aos anos de chumbo da Ditadura Militar foi feita a jornalistas em coletiva na manhã desta sexta-feira (3), onde comentou sobrea suposta tentativa de Daniel Silveira e Jair Bolsonaro de se criar uma armadilha para o também ministro do STF, Alexandre de Moraes .

"O que mostra é que a gente estava sendo governado por uma gente do porão, isso é um dado da realidade. Pessoas da milícia do Rio de Janeiro, com protagonismo na política nacional. Isso que resulta quando nós vemos a nominata desses personagens. E que mostra que a gente tem que ter preocupação até com a preservação da nossa integridade física", disse.

Para o ministro, a política nacional do país chegou a um nível degradante e que preocupa. "Estávamos lidando com gente do porão, como descemos na escala das degradações", comentou Mendes.

Investigação

O ministro afirmou que acredita que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) já já está sendo investigado e que é preciso aguardar 'eventuais quebras de sigilo', para entender o envolvimento do ex-mandatário.

"Tenho a impressão que ele já está sendo investigado nestes inquéritos a pedido da Procuradoria Geral da República. Então, vamos aguardar estes desdobramentos, estas comunicações, eventuais quebras de sigilo para saber como, e, se dá, qual o grau de envolvimento. Em suma, todos esses elementos mostram que havia algo em andamento e não era para o bem da democracia", explicou.

