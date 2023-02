Divulgação/Forças Armadas da Alemanha Ucranianos serão treinados para guiar tanques de guerra enviados pelos países ocidentais

O novo pacote de ajuda militar da União Europeia para a Ucrânia deve dobrar o número de soldados que serão treinados nos países do bloco de 15 mil para 30 mil militares, informam fontes nesta quarta-feira (1º).

A nova missão, que teve suas bases lançadas em outubro do ano passado, ainda treinará os ucranianos para guiarem "o alto número" de tanques de guerra que estão sendo enviados pelos países ocidentais.

Os anúncios, que devem ser formalizados na sexta-feira (3) durante uma reunião entre UE e Kiev, também incluirão um pacote de 25 milhões de euros para apoiar as atividades de desativação de minas deixadas por tropas russas em cidades ocupadas, incluindo uma grande quantidade de "minas antipessoais".





O rascunho do texto final do encontro ainda vai citar que o bloco e o governo da Ucrânia "apoiam o desenvolvimento de um centro internacional para a perseguição dos crimes da agressão na Ucrânia [ICPA, na sigla em inglês], que terá sede em Haia, com o objetivo de coordenar as investigações sobre o crime de agressão contra a Ucrânia, preservar e conservar provas para processos futuros".

Recentemente, o Parlamento Europeu aprovou uma moção em que pede que a União Europeia institua um tribunal internacional especial para julgar as lideranças políticas e militares da Rússia.

