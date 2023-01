Reprodução Repórter foi abordado por homem de bicicleta

Nesta terça-feira (23), o repórter Marcos Guimarães , da TV Record , sofreu uma tentativa de assalto durante o momento em que se preparava para uma entrada ao vivo para o programa " Balanço Geral" .

Leia também Vídeo: motorista embriagado atropela jovem de 18 anos na Grande SP

Guimarães foi abordado no Centro da capital paulista por um homem de bicicleta que tentou pegar o celular que ele estava nas mãos no local onde aconteceria a transmissão. No entanto, apesar do susto, o meliante não conseguiu subtrair o aparelho do jornalista.



Veja o momento da abordagem exibido pela própria emissora:

Mano, e eu que fui vítima de tentativa de roubo praticamente ao vivo!



Sp não é pra amadores! pic.twitter.com/ryNfLwWTpD — Marcos Guimarães (@marcoshgs) January 23, 2023

Após o ocorrido, o repórter ainda gritou a quem estava por perto "pega, ladrão", mas ninguém conseguiu segurar o homem que estava de camiseta vermelha, capacete e máscara para tapar o rosto. Ele fugiu do local.

Ao apresentador do Balanço Geral, o jornalista ainda afirmou que é a segunda vez que ele e a equipe presenciam a ação dos bandidos.

"A gente tava aqui preparado para fazer uma entrada ao vivo, quando, de repente, passou um rapaz, de bicicleta e camisa vermelha. Ele passou uma vez, ele observou. Eu estava aqui conversando com a nossa chefia para saber a próxima entrada dos nossos links, ai passou esse rapaz de bicicleta. Ele olhou, viu a situação, deu a volta e passou novamente, só que a gente já estava atento. Então eu segurei forte o aparelho...ele não conseguiu levar por que eu estava segurando o celular bem forte", contou.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.