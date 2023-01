Reprodução / UOL - 10.02.2021 Lucile Randon, mais conhecida como Irmã Andre, se tornou a mulher mais velha do mundo após a morte de Kane Tanaka

A freira francesa Lucile Randon , mais conhecida como irmã André , a pessoa mais velha do mundo , faleceu aos 118 anos na casa de repouso em que vivia, em Toulon, no sul da França, nessa terça-feira (17).

"Ela morreu às 2h da manhã [enquanto dormia]", disse um funcionário do local. "A sua partida é uma grande tristeza, mas era o desejo dela se juntar ao seu amado irmão. Para ela, é uma libertação", David Tavella à agência de notícias AFP .

Irmã André nasceu em 11 de fevereiro de 1904 na cidade de Alès.

O título de pessoa mais velha do mundo havia sido concedido pelo Guinness World Records em 25 de abril de 2022 , após a morte da japonesa Kane Tanaka, aos 119 anos, na mesma data .

Na última fase de sua vida, a freira estava cega e em uma cadeira de rodas.

Em 2021, pouco antes de completar 117 anos, a francesa teve Covid-19 e sobreviveu . Lucile Randon apresentou resultado positivo para a doença em 16 de janeiro de 2022, mas não teve sintomas. Ela disse à imprensa local que não percebeu que estava com o vírus.

Em abril do ano passado, após a morte de Kane Tanaka, a francesa disse que queria alcançar a marca de 122 anos — a maior idade já registrada para um ser humano por Jeanne Calment, que morreu em 1997 em Arles, no sul da França .

Irmã André trabalhou na congregação das Filhas da Caridade até o fim da década de 1970, mas depois continuou cuidando de outros aposentados, mais novos que ela.

"Dizem que o trabalho mata, mas é o trabalho que me faz viver, pois trabalhei até os 108 anos", afirmou ela à época.

Lucile disse que "queria morrer logo"

Embora tenha dito que tinha o desejo de bater o recorde de 122 anos , em seu aniversário de 118 anos, a idosa demonstrava certo cansaço e disse que "queria morrer logo".

"É horrível não poder fazer nada sozinha", disse Lucile à época.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.