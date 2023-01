Repodrução Mulheres brigam em academia de Salvador (17.01.2023)

Circula nas redes sociais um vídeo de duas mulheres brigando na academia Smart Fit , em Salvador, noite de segunda-feira (16). Elas se agarram e se puxam entre os equipamentos e diversos alunos.

Os funcionários da academia, além de outros alunos tentaram acabar com a pancadaria, mas o esforço não conseguiu separá-las, nem conter a troca de agressões. O momento gravado, uma das envolvidas dá uma mordida no rosto da outra mulher.

O homem que gravou a cena chega a dizer 'eita, modeu a cara. Mordeu a cara e o pau quebrando. Grudou, grudou a cara'.

Vídeo: duas mulheres brigam em academia de Salvador e uma delas morde rosto da outra



🎥 Reprodução/Redes Sociais #ibahia #salvador pic.twitter.com/I6h9Pc8knW — iBahia (@iBahia) January 17, 2023

A Smart Fit informou, por meio de nota, que 'lamenta o ocorrido' e reiterou que 'não tolera agressões' e atitudes de desrespeito. Porém não comentou sobre as próximas medidas que podem ser tomadas em relação às alunas envolvidas no caso.

