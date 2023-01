Divulgação/Vatican News Fiéis se despedem do papa Bento XVI

O velório do Papa Emérito Bento XVI teve início nesta segunda-feira (2) , na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Joseph Aloisius Ratzinger tinha 95 anos e morreu no último sábado (31).

A Gendarmaria Vaticana informou que mais de 65 mil fiéis se despediram do papa emérito até o momento. O velório acontecerá até a próxima quarta-feira, e o funeral de Bento XVI acontecerá na quinta-feira.

Os fiéis puderam se despedir do papa entre 9h e 19h (horário local). Nos próximos dois dias, entretanto, o velório será aberto ao público a partir das 7h, encerrando-se também às 19h.

O corpo de Joseph foi colocado na nave central da Basílica de São Pedro. Ele está localizado em frente a um bloco de bronze confeccionado pelo artista italiano Gian Lorenzo Bernini.





Primeira dez de um papa enterrando outro pontífice

Pela primeira vez na história milenar da Igreja Católica um papa vai enterrar outro papa. Nesta segunda-feira (5), Francisco presidiu o funeral de seu antecessor.

Diferente do enterro de outros papas, no velório de Bento XVI não haverá o "assento vago" ou a convocação de um conclave - uma assembleia da Igreja Católica para escolher seu novo líder em um processo de eleição.

Desta vez, o processo de conclave não irá acontecer porque já existe um líder, o Papa Francisco - que foi eleito após a renúncia de Bento XVI em 2013. Portanto, não ocorrerá da forma tradicional com o que a Igreja Católica chama de Sede Vacante (em tradução livre: assento vago).

