Ansa Papa Francisco fala em "gentileza" ao comentar a morte de Bento XVI





O papa Francisco falou pela primeira vez sobre a morte de Bento XVI durante a celebração dos "Primi Vespri", na Basílica de São Pedro, no Vaticano, neste sábado (31) e lembrou da gentileza do religioso alemão.

"Falando de gentileza, o pensamento espontaneamente vai ao querido Bento XVI , que nos deixou essa manhã. Com comoção lembramos de sua pessoa tão nobre e gentil. E sentimos no coração tanta gratidão", disse.

"Gratidão a Deus por tê-lo nos dado à Igreja e ao mundo; gratidão a ele por todo o bem que ele fez e pelo bem que fez à Igreja, pelo seu testemunho de fé, especialmente nos últimos anos de vida reclusa, que só Deus conhece a força e o valor de sua intercessão e dos sacrifícios feitos pelo bem da Igreja", afirmou aos fiéis ao comentar sobre a importância da gentileza na vida social.





O papa emérito faleceu neste sábado, aos 95 anos, após ter uma piora em seu estado de saúde por conta do "avanço da idade".

Ele vivia recluso no Mosteiro Mater Ecclesiae, dentro dos muros vaticanos, o que fez a Igreja Católica viver a inédita situação de ter dois pontífices vivendo tão próximos.

Durante toda a sua fala, Francisco ainda ressaltou a importância de Maria para a Igreja Católica, também ressaltando a importância do "consentimento" de fazer com que Deus entre em nossa vida.

Como manda a tradição, o líder católico também enviou uma mensagem à cidade de Roma para o novo ano que se inicia.

"Caros irmãos e irmãs, acho que recuperar a gentileza como uma virtude pessoal e cívica possa nos ajudar muito a melhorar a vida nas famílias, nas comunidades e nas cidades. Por isso, olhando para o novo ano da cidade de Roma, quero desejar a todos nós que nós façamos crescer essa virtude: a gentileza", pontuou.

"A experiência nos ensina que essa, se virar um estilo de vida, pode criar uma convivência mais saudável, pode humanizar as relações sociais dissolvendo a agressividade e a indiferença", acrescentou.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.