Pedro Castillo, ex-presidente do Peru que sofreu impeachment neste ano, pediu o fim da sua prisão preventiva ao tribunal peruano durante uma audiência virtual realizada nesta quarta-feira (28).

Castillo negou ter cometido os crimes de rebelião que o levaram a ser deposto no dia 7 de dezembro deste ano. "Peço o fim do ódio e solicito minha liberdade por ser um direito justo."

"Senhor juiz, não cometi nenhum crime de conspiração, mas quem conspirou foi o Congresso e outras instituições com a finalidade de armar um plano para a queda de meu governo por meio de sucessivos pedidos de impeachment e outras artimanhas", afirmou o ex-chefe do Executivo peruano durante a sessão.





Castillo também é acusado de conspiração, por tentar fechar o Congresso. Além disso, ele é alvo de acusações de intervir em outros Poderes e governar por decreto. Durante a audiência, o ex-presidente arguementou que está incomunicável e pediu um telefone para se comunicar com a família.

No dia 15 de dezembro a Suprema Corte do Peru determinou a prisão preventiva de Castillo pelo período de 18 meses por conta da tentativa de golpe no país.

O juiz Cesar San Martin Castro anunciou o prolongamento da sentença após o Congresso retirar de Pedro Castillo o privilégio que impede os presidentes do Peru de enfrentarem acusações criminais.

A defesa do líder deposto solicitou que a prisão preventiva que está sendo cumprida no presídio Barbadillo, dentro do quartel da Direção de Operações Especiais da Polícia (Diroes), em Lima, seja revogada.

