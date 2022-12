Reprodução/Twitter Donald Trump





A comissão da Câmara dos Estados Unidos recomendou que o Departamento de Justiça o acuse formalmente o ex-presidente Donald Trump por insurreição, obstrução de procedimentos oficiais, conspiração para promover fraude e por declarações falsas. A denúncia se refere a invasão ao Capitólio por apoiadores do político, em 6 de janeiro do ano passado.

As acusações não obrigam o Departamento de Justiça a tomar nenhuma ação, porém têm peso político em um contexto de uma candidatura de Trump em 2024. É a primeira vez na história do país que o Congresso pede que um ex-presidente seja denunciado criminalmente.





Apoiadores de Trump invadiram o prédio do Congresso americano em 6 de setembro de 2021 para tentar impedir que a eleição de Joe Biden fosse confirmada pelos representantes. Cinco pessoas morreram em decorrência deste episódio.

A deputada Liz Cheney afirmou, em discurso, que a atitude Trump durante a invasão mostra que o republicano “não é apto para ocupar nenhum cargo”.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.