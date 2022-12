Reprodução/Record Sérgio Cabral

A Justiça Federal do Paraná emitiu um alvará de soltura para o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral , na tarde desta segunda-feira (19). Dessa forma, o político ele deve deixar a unidade prisional da Polícia Militar, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, em algumas horas.

Cabral deverá cumprir algumas medidas levantadas pelo alvará, como:

Não poderá sair de sua residência, exceto mediante autorização do Juízo, ressalvados casos de emergência do acusado e de seus familiares, os quais deverão ser comunicados a Justiça no prazo de até 24 horas;

Terá de usar a tornozeleira eletrônica em tempo integral;

Poderá receber visitas somente de parentes até 3º grau, advogados constituídos, e profissionais de saúde;

Deve cumprir a proibição da realização de festas ou quaisquer outros eventos sociais na residência;

Não poderá alterar seu endereço sem prévia autorização judicial;

Tem a obrigação de comparecimento a juízo sempre que intimado a fazê-lo.

Fora da prisão após seis anos

Sérgio Cabral Filho foi preso no dia 17 de novembro de 2016. O ex-governador foi acusado de liderar um grupo que desviou cerca de R$ 224 milhões em contratos com diversas empreiteiras. Do total, R$ 30 milhões teriam sido destinadas a obras comandadas pela Andrade Gutierrez e a Carioca Engenharia.

Cabral passou por mais acusações e anulações desde 2016. No total, ele foi condenado em 23 ações por oito crimes diferentes: organização criminosa, lavagem de dinheiro, crimes contra o sistema financeiro, corrupção passiva, corrupção ativa, evasão de divisas, fraude em licitação e formação de cartel. A pena acumulada é de 425 anos e 20 dias.

Ele era o único preso dos 300 condenados nas 55 operações realizadas pelo Ministério Público Federal (MPF) e a Polícia Federal durante a Operação Lava-Jato no Rio de Janeiro

