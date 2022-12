Divulgação - 20/10/2022 O governador eleito disse em entrevista que não é um "bolsonarista raiz", e vem sofrendo críticas de apoiadores do atual presidente

O governador eleito pelo estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), postou no perfil do Twitter afirmando que tem uma "eterna admiração e gratidão " com o atual presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).



A afirmação veio após críticas de aliados de Bolsonaro a Tarcísio . O governador havia dito em entrevista que não era um " bolsonarista raiz" e que recentemente tem se aproximado do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Na publicação em questão, Tarcísio ressalta a importância de Bolsonaro na trajetória política, bem como o apoio que recebeu para hoje ser governador . "Se estou hoje aqui, é porque Jair Bolsonaro confiou em mim e no trabalho de um técnico que em 2018 ninguém conhecia", escreveu.

O coração do cara por trás do presidente da república poucos têm o privilégio de conhecer. Eu sou um deles e sou grato por isso. Se estou hj aqui, é pq @jairbolsonaro confiou em mim e no trabalho de um técnico q em 2018 ninguém conhecia. Ele tem minha eterna admiração e gratidão. pic.twitter.com/wfcyDDD1Ax — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) December 11, 2022

Relação com Bolsonaro

Durante o primeiro ano do mandato de Bolsonaro , Tarcísio de Freitas foi nomeado como ministro da Infraestrutura. Ele permaneceu no cargo até março deste ano, quando lanço a candidatura para o governo paulista.

Durante a campanha, Tarcísio buscou atrair o eleitorado mais conservador, que fosse alinhado com os ideais de Bolsonaro . Com isso, levantou bandeiras como as críticas a obrigatoriedade da vacinação, uso de câmeras nos uniformes dos PMs, além de acompanhar o atual presidente em motociatas e na Marcha para Jesus em São Paulo.

Entretanto, logo que eleito, Tarcísio adiou algumas promessas de campanha, com acabar com a vacinação obrigatória, além de nomear apenas um bolsonarista para a secretariado paulista e de defender o diálogo com o STF e com o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O eleitorado bolsonarista fez grandes críticas ao governador eleito após ele ser flagrado conversando e rindo com o ministro do STF Alexandre de Moraes, durante a posse dos ministros Messod Azulay Neto e Paulo Sérgio Domingues no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Bolsonaro compareceu ao evento, mas se manteve calado durante todo o tempo.

