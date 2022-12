Reprodução / Twitter - 21.09.2022 Protestos no Irã

Nesta segunda-feira (12), um jovem de 23 anos foi enforcado no Irã pelo assassinato de dois agentes de segurança islâmicos, os bassidjis. Na última semana, Mohsen Shekari foi o primeiro manifestante executado no país acusado de ter esfaqueado um membro das forças de ordem durante protesto .

A execução de Majid Reza Rahnavard ocorreu em público na cidade sagrada de Macchad, na manhã de hoje. Ele havia sido preso em 19 de novembro, 20 dias antes do enforcamento .

Protestos tomam conta das ruas do Irã desde 16 de setembro , após a morte de Mahsa Amini , de 22 anos, que foi presa pela polícia da moralidade após violar o código de vestimenta da República Islâmica e não usar o véu de "maneira correta". Ela morreu durante sua detenção.

De modo a incriminar Majid Reza Rahnavard, as autoridades iranianas divulgaram dois vídeos feitos por câmeras de segurança que mostram um homem — apresentado como o jovem — atacando alguém no meio da rua e o esfaqueando diversas vezes. Depois, o agressor esfaqueia uma segunda pessoa que chega para tentar interromper a ação e prestar socorro.

Os dois bassidjis morreram no local do crime. Segundo as autoridades, durante a fuga, o iraniano ainda teria ferido mais quatro pessoas que estavam próximas à região.

Conforme as informações, Rahnavard foi condenado por "moharebeh", algo como guerra contra Deus e corrupção na Terra, e sua sentença foi a pena de morte .

Após o ocorrido, organizações de direitos humanos — que já vêm denunciando a violência e repressão das autoridades contra manifestantes no país — disseram que o julgamento foi apressado e pontuaram o fato de o acusado não ter tido o direito de escolher o próprio advogado.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.