Reprodução Instagram @brittneyyevettegriner/ YouTube WFAA 13.08.2022 Brittney Griner e Viktor Bout

A estrela de basquete norte-americana Brittney Griner foi liberta em uma troca de prisioneiros entre a Rússia e os Estados Unidos com o traficante de armas russo Viktor Bout .

A atleta agora está sob custódia das autoridades dos EUA e voltando para o país. O presidente Joe Biden afirmou que Griner estava segura e em um avião voltando para casa.

"Momentos atrás, falei com Brittney Griner . Ela está em segurança, em um avião, de volta para casa", escreveu ele no Twitter.



Moments ago I spoke to Brittney Griner.



She is safe.

She is on a plane.

She is on her way home. pic.twitter.com/FmHgfzrcDT — President Biden (@POTUS) December 8, 2022

Na Casa Branca, Biden disse estar feliz que a jogadora do Phoenix Mercury, da WNBA, esteja de "bom humor". "Ela precisa de tempo e espaço para se recuperar", disse.

Griner foi presa em um aeroporto de Moscou em fevereiro deste ano por portar óleo de cannabis, sob acusação de tráfico de drogas . A atleta jogava em um time russo nos períodos que estava fora da temporada regular da WNBA. Na Rússia , ela foi condenada a nove anos de prisão .

O governo de Biden propôs uma troca de prisioneiros com o presidente russo, Vladimir Putin, em julho, ciente de que Moscou queria a libertação de Bout, preso nos Estados Unidos .

A troca foi confirmada pelo Ministério das Relações Exteriores da Rússia, que disse que a transferência foi feita no aeroporto de Abu Dhabi. "O cidadão russo foi devolvido à sua terra natal", afirmou em um comunicado.

Agências de notícias russas divulgaram que Bout estava sendo levado para o aeroporto de Vnukovo, perto de Moscou.

Também conhecido como o "Mercador da Morte", Viktor Bout , ex-oficial militar soviético cumpria uma sentença de 25 anos acusado de conspirar para matar norte-americanos , adquirir e exportar mísseis antiaéreos e fornecer apoio material a uma organização terrorista.

Em sua defesa, o russo diz ser inocente das acusações. O Kremlin pede a libertação de Bout há alguns anos, criticando a sentença, emitida em 2012, apontando que a decisão seria "infundada e tendenciosa".

Em agosto, um diplomata russo confirmou, pela primeira vez, que Moscou e Washington negociavam termos de uma possível troca de prisioneiros envolvendo o nome de Bout.

"As conversas sobre a muito delicada troca [de prisioneiros] estão ocorrendo através dos canais designados por nossos presidentes", disse o diretor do departamento para a América do Norte no Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Alexander Darchiev, à época.

Os nomes citados pela imprensa americana "estão sendo efetivamente levados em consideração. A Rússia vem buscando a libertação de Viktor Bout há muito tempo", acrescentou em entrevista publicada pela agência de notícias russa Tass .

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.