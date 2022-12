Reprodução/Aquí Catalunya Imagem mostra o estado dos dois trens, após o acidente esta manhã na cidade de Montcada, que pertence à Catalunha

Mais de 150 pessoas ficaram feridas em Barcelona a colisão de dois trens na manhã desta quarta-feira (7). De acordo com o comunicado da Renfe Operadora, empresa responsável pela rede ferroviária da região, os 155 passageiros tiveram ferimentos leves.

Um dos veículos bateu na parte traseira do outro, por volta das 07h50 do fuso local (03h50 no horário de Brasília), quando passava pela estação Montcada i Reixac-Manresa.

A Adif, companhia pública responsável pela estrutura e manutenção das rodovias, afirmou que ainda não se sabe a causa exata do acidente , que está sendo investigado. Acredita-se que um dos motivos seja por conta do alcance e de baixa velocidade.

Ninguém ficou preso nas engrenagens dos veículos, que foram evacuados em menos de meia hora.

A Renfe ativou o protocolo estabelecido para este tipo de incidente, em colaboração com a Proteção Civil e do Sistema de Emergências Médicas (SEM).

Já a Proteção Civil acionou o plano de emergência ferroviária da Catalunha (Ferrocat). A Polícia da Catalunha, conhecida como "Mossos d'Esquadra, ficará a cargo das investigações para apurar o que deu errado a ponto de provocar o acidente.

"Estávamos esperando o trem e ouvimos um estrondo, o trem parado se moveu dois metros e parou. Muitas pessoas caíram com o impacto porque o trem estava muito cheio", afirmou uma testemunhada ao jornal Ser Catalunya.

Nas redes sociais, a ministra espanhola do Transporte, Mobilidade e Agenda Urbana, Raquel Sánchez, disse que está acompanhando a situação de perto, e desejou uma boa recuperação àqueles envolvidos na batida.

"Acompanhando de perto a informação da colisão de dois trens produzido esta manhã em Montcada i Reixac-Manresa por motivos que estão sendo investigados. Equipes de emergência trabalham desde a madrugada para atender os feridos, aos quais desejo rápidas melhoras", postou em sua conta no Twitter.

A linha afetada pelo acidente, intitulada R4 e responsável por ligar as cidades de Manresa e Sant Vicenç de Calders, é conhecida por acumular acidentes ferroviários trágicos nos últimos anos.

Em novembro de 2018, uma pessoa morreu e outras 49 ficaram feridas devido a um deslizamento de terra em encosta causado por uma forte chuva em Vacarisses. Meses depois, um maquinista faleceu após uma colisão frontal entre dois trens entre Manresa e Sant Vicenç de Castellet, próximo ao local onde ocorreu a batida desta quarta.

