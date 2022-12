Rovena Rosa / Agência Brasil - 28.09.2022 Pessoas caminham debaixo de chuva na capital paulista

O estado de São Paulo , incluindo a região metropolitana, tem alerta máximo para a possibilidade de tempestade nesta terça-feira (6), em especial durante a tarde e parte da noite, alerta o Climatempo. A empresa de meteorologia prevê volumes de chuva elevados por conta de fortes temporais no litoral sul de São Paulo, Baixada Santista e Serra do Mar, além de municípios mais próximos.

Durante a madrugada e parte da manhã, também houve pancadas de chuva em pontos isolados do interior de São Paulo, como nas regiões de Sorocaba, Campinas, Ribeirão Preto, Franca, São Carlos, Bauru, Itapetininga, Registros e no litoral.

A instabilidade se deve ao corredor de umidade, calor e a formação de uma baixa pressão atmosférica que começou na segunda-feira (4). A Climatempo está monitorando a possibilidade de a instabilidade ser caracterizada como ciclone tropical.

A partir de quarta-feira (7), as instabilidades ainda ocorrem pelo estado de São Paulo. Os acumulados de chuva já não estarão mais tão elevados e, no decorrer da semana, a intensidade das precipitações também devem diminuir gradualmente.

De forma geral, grandes áreas de instabilidade continuam organizadas sobre o Brasil, espalhando muita nebulosidade e chuva sobre quase todo o país, com exceção do Rio Grande do Sul. No estado gaúcho, uma massa de ar quente e seco ganha força, o que leva a diminuição da nebulosidade e o aumento da temperatura.