Vatican Media Papa Francisco





O papa Francisco voltou a alertar nesta quinta-feira (24) para uma "terceira guerra mundial" e fez um apelo para que a situação neste "cenário sombrio" seja revertida colocando a confiança como base das relações entre as pessoas.

Em uma mensagem ao Festival de Doutrina Social, em Verona, o argentino lembrou dos "muitos conflitos que ocorrem em todo o mundo" e enfatizou que "estamos na terceira guerra mundial".

"Vivemos uma época de grande conflito que parece negar aquela atitude de confiança para com os outros, sustentada por um sentimento de segurança e tranquilidade", ressaltou o Pontífice.





Jorge Bergoglio citou a pobreza resultante das ofensivas, o sofrimento, as vítimas inocentes, o futuro negado às crianças, "um cenário sombrio", que requer uma intervenção decidida com um trabalho de reparação.

Por fim, o líder da Igreja Católica voltou a apelar por "um compromisso concreto: ser artesãos de confiança".

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.