Reprodução/Twitter Enrique Varsi-Rospigliosi e mulher após o acidente





Um casal passou a receber críticas nas redes sociais por ter postado uma foto após o avião da companhia aérea Latam que estavam colidir com um caminhão de bombeiros em Lima, no Peru.

A imagem mostra o casal coberto com o que parece ser uma espuma retardante de fogo, próximos ao local do choque. "Quando a vida te dá uma segunda chance", escreveu Enrique Varsi-Rospigliosi na legenda.





O jornal El Sol de Puebla apurou que o acidente ocorreu no Aeroporto Internacional Jorge Chávez, no dia 18 de novembro. O impacto fez com que a ala direita da aeronave pegasse fogo. Nenhum dos 100 passageiros ficou ferido, porém os dois bombeiros que estavam no veículo impactado morreram.

A postagem dividiu a opinião dos internautas. Parte criticou o casal por ter tirado a foto quando duas pessoas haviam acabado de morrer. Já outra parte dos usuários entendeu que as intenções do casal serviriam como uma forma de agradecer e informar aos familiares que estavam bem.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.