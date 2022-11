Reprodução Redes Sociais - 27.09.2022 Imagem de vazamento no óleoduto russo Nord 1 na Dinamarca

A investigação sobre os problemas que afetaram o gasoduto Nord Stream que liga os poços de gás russos à Europa pelo Mar Báltico apontou que houve uma “sabotagem grosseira”, segundo laudo conduzido pela conduzida pela Suécia.

O atentado 'teria sido provocado' por 'explosivos grosseiros' , porém nenhum suspeito foi apontado pela investigação até o momento. A estrutura está paralisada desde o final de setembro, após dois vazamentos serem localizados nas zonas econômicas exclusivas da Suécia e da Dinamarca .

Em meio a confusão, russos e europeus trocaram acusações sobre possíveis um possível responsável pelo ato . O promotor pediu paciência para a conclusão do inquérito;

“As análises realizadas mostram resíduos de explosivos em vários dos objetos estranhos ao local encontrados”, afirmou Mats Ljungqvist, promotor responsável pela investigação sueca, em comunicado. “A análise avançada continuará para tentar encontrar mais conclusões confiáveis sobre o incidente."

Nord Stream 1 e Nord Stream 2 apresentam “grandes danos” nas tubulações e em locais próximos um ao outro. Contudo, não foram divulgados detalhes técnicos dos estragos.

O Serviço de Segurança Sueco já havia divulgado que ocorreram explosões no local, como informamos no iG .

“A investigação preliminar é muito complexa e extensa. E essa investigação precisa mostrar se alguém pode ser considerado suspeito de cometer um crime”, disse o promotor no comunicado, ao mesmo tempo em que pediu a colaboração de outros países, mas também recomendou paciência ao público. “É importante que possamos trabalhar de forma pacífica e calma.”

No centro de um debate político e energético na Europa e da dependência do gás russo, as novas informações do relatório devem causar um tremor nas relações geopolíticas atuais - que eventualmente causam temor de uma possívela terceira guerra mundial.

Rússia informou que teria como provar que que Reino Unido orquestrou ataques contra gasodutos Nord Stream, porém o assunto ainda não avançou.

Países europeus tentam encontrar saídas para não depender dos insumos energéticos da Rússia, devido a guerra na Ucrânia e recorrentes cortes no fornecimento de gás pelos russos.

Aumentaram as acusações de que Moscou estaria chantagenado países europeu com os cortes no gás e petróleo. Nas próximas décadas, a dependência à Moscou seria um dos maiores riscos a segurança do continente europeu.

