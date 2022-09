Reprodução Redes Sociais - 27.09.2022 Imagem de vazamento no óleoduto russo Nord 1 na Dinamarca





Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, afirmou que o vazamento que causou danos aos oleodutos russos da Nord Stream nesta segunda-feira (26) foram atos deliberados de "sabotagem".

O chefe de Estado norte-americano repreendeu a alegação da Rússia de que o Ocidente teria sido o responsável pelas explosões no local.

"Foi um ato deliberado de sabotagem e os russos estão espalhando desinformação e mentiras", afirmou o presidente norte-americano. Ele destacou ainda que mergulhadores serão enviados à região para verificar o que aconteceu.

"No momento apropriado, quando as coisas se acalmarem, enviaremos mergulhadores para descobrir exatamente o que aconteceu. Ainda não sabemos exatamente quando", completou.

Nesta sexta-feira, o presidente russo Vladimir Putin acusou os países ocidentais de sabotar os gasodutos de gás natural construídos pela Rússia no Mar Báltico.t





O Nord Stream 1 teria sofrido dois vazamentos, um mais a nordeste da ilha de Bornholm, enquanto o Nord Stream 2 parece ter sido danificado na região do sul da cidade de Dueodde, loclizada na Dinamarca.

As Forças Armadas da Noruega publicaram, na sua conta oficial do Twitter, um vídeo que flagra as explosões nos gasodutos.

Se video og fotos af gaslækagerne på Nord Stream 1 og 2-gasledningerne i Østersøen på https://t.co/pj96CN7CDB : https://t.co/7bgt8TljaH #dkforsvar pic.twitter.com/I1zEPaBLYO — Forsvaret (@forsvaretdk) September 27, 2022

O gasoduto Nord Stream 1 foi concluído em 2011, enquanto que as obras de construção do Nord Stream 2 começaram apenas em 2018, após sofreram atrasos atrelados à pressão política e sanções dos EUA à Rússia.

O pipeline foi concluído e pressurizado somente em setembro de 2021, mas nunca ficou entrou completamente em funcionamento. Dois dias antes do início da operação militar da Rússia na Ucrânia , o governo alemão suspendeu sua certificação por tempo indeterminado e rejeitou repetidamente quaisquer sugestões, tanto domésticas quanto de Moscou, para abrir o oleoduto.

