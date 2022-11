Reprodução Homem que dançava em cima de caminhão morre em impacto com ponte





Um homem que dançava no teto de um caminhão em movimento morreu após atingir por uma ponte nos Estados Unidos . O canal norte-americano Fox informa que a polícia de Houston identificou que a vítima tinha 25 anos e que o acidente aconteceu às 11h35 do último dia 10.

Veja abaixo imagens capturadas por motoristas que estavam próximos ao local :

A polícia aponta o motorista do caminhão afirmou que dirigia no sentido sul, quando o desconhecido pulou ou escalou o caminhão sem que ele percebesse. Ele foi interrogado e liberado em seguida.





As autoridades indicaram que possivelmente a vítima filmava a própria dança enquanto estava em cima do caminhão. O homem chegou a ser levado para o hospital, local onde a morte foi declarada.

