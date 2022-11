Reprodução/Twitter Andrzej Duda, presidente da Polônia, durante discurso

O presidente da Polônia, Andrzej Duda, se pronunciou após um míssil de fabricação russa atingir a vila polonesa de Przewodów e matar duas pessoas nesta terça-feira (15).

O líder polonês iniciou o discurso se solidarizando com as duas pessoas que morreram na explosão. Ele também pontuou que conversou com Joe Biden e Jens Stoltenberg, secretário-geral da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), e ambos garantiram seus compromissos de aliança após o ocorrido.

"Eu descrevi a situação para todos os líderes: as investigações estão em andamento no local da explosão. Biden declarou que nos apoiaria com especialistas americanos que nos ajudariam na investigação no local deste evento", destacou Duda.

Ele também destacou que a Otan "está em alerta", e que as Forças Armadas polacas, incluindo a defesa aéra, está de prontidão e serão apoiadas por exércitos aliados.

O presidente polonês pediu ainda para que todos os cidadãos polacos ficassem transquilos, uma vez que soldados poloneses estão no local. "A proteção da Polônia foi reforçada. Não há indicações de que outros eventos desse tipo ocorrerão", disse.

Também foi informado que o embaixador da Polônia estará presente no Conselho do Atlântico Norte, e que provavelmente será acionado o Artigo 4° da Otan. Isso significa que será solicitado o lançamento de uma consulta entre os países membros do grupo para que sejam definidas as próximas medidas a serem adotadas.

“As partes se consultarão sempre que, na opinião de qualquer uma delas, a integridade territorial, a independência política ou a segurança de qualquer uma das partes estiver ameaçada”, diz o artigo 4º do tratado.

Este artigo já foi acionado em fevereiro deste ano, quando a Rússia iniciou a invasão à Ucrânia e deflagrou a guerra. O artigo foi invocado outras seis vezes desde a formação da aliança.

Conversas com Macron e Zelensky

Além de Biden e do secretário-geral da Otan, Duda também conversou com Emmanuel Macron, presidente da França , Rishi Sunak, primeiro-ministro do Reino Unido, Olaf Scholz, chanceler da Alemanha, e Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano.

Com exceção ao chefe de Estado da Ucrânia, todos os outros líderes representam países membros da Organização do tratado do Atlântico Norte, assim como a Polônia.

Confirmação da origem do míssil

O Ministério de Relações Exteriores da Polônia confirmou, na noite desta terça-feira, que o míssil de fabricação russa foi o responsável pela explosão que matou duas pessoas no país.

"Às 15h40, na aldeia de Przewodów, no poviat de Hrubieszów, na província de Lubelskie, um míssil de fabricação russa caiu, matando dois cidadãos da República da Polônia", disse Lukasz Jasina, porta-voz do Ministério de Relações Exteriores polonês em comunicado.

Na sequência, Jasina informa que Zbigniew Rau, ministro de Relações Exteriores, convocou uma reunião com o embaixador russo no país.

"Em conexão com este evento, o Ministro das Relações Exteriores, Zbigniew Rau, convocou o embaixador da Federação Russa no Ministério das Relações Exteriores e exigiu explicações detalhadas imediatas", completou.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.