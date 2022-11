WoWWolski/Facebook Míssil atinge Polônia e deixa mortos perto da fronteira com a Ucrânia





O Ministério de Relações Exteriores da Polônia confirmou, nesta terça-feira (15), que um míssil de fabricação russa foi o responsável pela explosão que matou duas pessoas na vila polonesa de Przewodów, localizada no sudeste do país.

"Às 15h40, na aldeia de Przewodów, no poviat de Hrubieszów, na província de Lubelskie, um míssil de fabricação russa caiu, matando dois cidadãos da República da Polônia", disse Lukasz Jasina, porta-voz do Ministério de Relações Exteriores polonês em comunicado.

Na sequência, Jasina informa que Zbigniew Rau, ministro de Relações Exteriores, convocou uma reunião com o embaixador russo no país.

"Em conexão com este evento, o Ministro das Relações Exteriores, Zbigniew Rau, convocou o embaixador da Federação Russa no Ministério das Relações Exteriores e exigiu explicações detalhadas imediatas", completou.





Presidente polonês conversa com países da Otan

O presidente da Polônia, Andrzej Duda, conversou com alguns líderes mundiais após serem relatadas explosões na vila de Przewodów. A primeira ligação foi feita junto a Joe Biden, presidente dos Estados Unidos.

O segundo contato foi feito com Volodymyr Zelensky, líder da Ucrânia e diretamente envolvido na guerra. Ele, inclusive, acusou a Rússia do ataque e afirmou que se tratou de uma "escalada significativa" do conflito.

Uma terceira conversa foi realizada entre o presidente polonês e Rishi Sunak, primeiro-ministro do Reino Unido. Outra reunião foi feita entre Duda e Olaf Scholz, chanceler da Alemanha. A última conversa foi com Emmanuel Macron, presidente francês.

França, Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos são como os norte-americanos são países membros da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte). As informações sobre as reuniões foram divulgadas por Jakub Kumoch, secretário de Estado da Presidência polonesa.

