O presidente da Polônia, Andrzej Duda, conversou com alguns líderes mundiais após serem relatadas explosões na cidade polonesa de Przewodów. O ataque matou ao menos duas pessoas e autoridades internacionais acreditam que foram mísseis de origem russa que causaram os óbitos.

A primeira ligação foi feita junto a Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. O segundo contato foi feito com Volodymyr Zelensky, líder da Ucrânia e diretamente envolvido na guerra. Ele, inclusive, acusou a Rússia do ataque e afirmou que se tratou de uma "escalada significativa" do conflito.

Uma terceira conversa foi realizada entre o presidente polonês e Rishi Sunak, primeiro-ministro do Reino Unido. Outra reunião foi feita entre Duda e Olaf Scholz, chanceler da Alemanha. A última conversa foi com Emmanuel Macron, presidente francês.

França, Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos são como os norte-americanos são países membros da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte). As informações sobre as reuniões foram divulgadas por Jakub Kumoch, secretário de Estado da Presidência polonesa.





Dois mortos na Polônia

Uma explosão em Przewodów, no leste da Polônia deixou duas pessoas mortas. O local fica próximo da fronteira do país com a Ucrânia. O episódio foi confirmado pela equipe de Corpo de Bombeiros local.

De acordo com notícias da agência Associated Press, um importante funcionário da inteligência dos Estados Unidos, que não teve seu nome revelado, relatou que a explosão aconteceu por culpa de mísseis disparos pelo governo da Rússia. A Polônia faz parte da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte).

O governo dos EUA se posicionou oficialmente e declarou que não pode confirmar que os mísseis russos foram responsáveis pela explosão que ocorreu na Polônia.

“Estamos cientes das notícias da imprensa alegando que dois mísseis russos atingiram um local dentro da Polônia, perto da fronteira com a Ucrânia. Posso dizer que não temos nenhuma informação neste momento para corroborar esses relatórios e estamos investigando isso mais a fundo", explicou o porta-voz do Pentágono, Patrick Ryder.

O governo polonês seguiu o mesmo discurso dos Estados Unidos. O porta-voz do país, Piotr Mueller, relatou que o primeiro-ministro Mateusz Morawiecki chamou os responsáveis pela segurança nacional para debater o tema e decidir quais medidas serão adotadas.

"O primeiro-ministro Mateusz Morawiecki convocou com urgência a Comissão do Conselho de Ministros para os assuntos de Segurança e Defesa Nacional", comunicou Mueller em um perfil no Twitter.

