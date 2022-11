Divulgação/Governo da Ucrânia Zelensky visitou Kherson pela primeira vez desde a recuperação do controle da cidade





Volodymyr Zelensky , presidente da Ucrânia, visitou a cidade de Kherson nesta segunda-feira (14). O local estava sob o controle russo desde fevereiro e, na última semana, foi recuperado pelos ucranianos.

O líder ucraniano se encontrou com militares que fizeram parte das batalhas pela recuperação da cidade estratégica. Ele realizou um discurso onde agradeceu as Forças Armadas pelo empenho que estão tendo na guerra.

"Estamos chegando passo a passo em todos os territórios temporariamente ocupados do nosso país. Claro que é difícil, é um caminho longo e difícil. Os melhores heróis do nosso país estão nesta guerra", pontutou o chefe de Estado.





Zelensky também jogou luz sobre a destruição causada pela Rússia em Kherson, onde foram encontradas diversas casas e edifícios destruídos, além de uma severa danificação nos sistemas de comunicação.

"Isso é o que a Federação Russa fez em nosso país, mostrou ao mundo inteiro que pode matar. Mas todos nós, nossas Forças Armadas, nossa Guarda Nacional, a inteligência mostramos que é impossível matar a Ucrânia ", enfatizou o presidente.

Além do encontro com os militares, o líder ucraniano participou da cerimônia de hasteamento da bandeira da Ucrânia em Kherson , no prédio da Administração Estatal Regional da cidade.

Também foram prestadas homenagens aos militares e civis que morreram durante as batalhas pela libertação da região. Foi respeitado um minuto de silêncio pelos presentes na cerimônia.

Na última quarta-feira (9), a Rússia ordenou a saída das suas tropas da cidade de Kherson. A determinação veio diante de uma vasta contraofensiva ucraniana na cidade, capturada no início da guerra pelos russos.

Kherson é considerada um ponto estratégico para russos e ucranianos por ser capital da província de mesmo nome que dá acesso à Península da Crimeia. Nos referendos unilaterais realizados por Moscou, inclusive, a cidade foi uma das anexadas pelos russos.

