Joe Biden e Xi Jinping, presidentes dos Estados Unidos e China , respectivamente, tiveram uma reunião nesta segunda-feira (14) em Bali, na Indonésia. O país recebe a cúpula do G20 nesta semana.

Um comunicado emitido pela Casa Branca após o encontro revelou que os dois líderes conversaram sobre temas como a relação entre China e Taiwan, guerra na Ucrânia e a competição entre chineses e norte-americanos no âmbito internacional.

Biden conversou com jornalistas depois da reunião e afirmou que não há a necessidade de existir uma nova " Guerra Fria " entre os dois países.





"Acredito absolutamente que não precisa haver uma nova Guerra Fria. Encontrei-me muitas vezes com Xi Jinping e fomos francos e claros um com o outro em todos os aspectos", pontuou o presidente dos EUA.

"E não acho que haja qualquer tentativa iminente por parte da China de invadir Taiwan. Deixei claro que nossa política em relação a Taiwan não mudou em nada. É exatamente a mesma posição que tivemos", completou.

O democrata afirmou ainda que, mesmo visando uma competição vigorosa frente aos chineses, ele está procurando administrar essa disputa com "responsabilidade".

Guerra na Ucrânia

O apoio chinês ao presidente russo Vladimir Putin foi um dos principais temas tratados no encontro. Ambos concordaram que a ameaça nuclear não deve ser uma hipótese.

“O presidente Biden e o presidente Xi reiteraram seu acordo de que uma guerra nuclear nunca deve ser travada e nunca pode ser vencida e destacaram sua oposição ao uso ou ameaça de uso de armas nucleares na Ucrânia”, enfatizou, em comunicado, a Casa Branca.

Essa foi a primeira vez que os presidentes da China e dos EUA se encontraram presencialmente, desde a posse de Biden, em 2021. Os países vivem um período de instabilidade diplomático por conta das posições opostas relacionadas a Taiwan.

