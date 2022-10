Grand Canyons Cavern Turistas estão 'hospedados' em suítes subterrâneas



Um grupo com cinco turistas estão presos há mais de um dia nas cavernas do Grand Canyon , em Peach Springs , no Arizona (EUA), após o elevador que eles usavam quebrar há cerca de 60 metros de profundidade. Apesar deles estarem presos em uma das maiores cavernas secas do país, o local se trata de um empreendimento turístico com suítes de hotel e até um restaurante , as diárias chegam a custar R$ 5 mil.

À CNN, Jon Paxton, porta-voz do Gabinete do Xerife do Condado de Coconino, explicou que o grupo está desde domingo no local e devido à situação, eles ficaram hospedados nas suítes. A suíte que está acomodando os turistas tem diárias de R$ 5.330,80 (US$ 1.000), para dois hóspedes.

"Cinco pessoas estavam saindo das cavernas quando o elevador parou de funcionar. Acreditando que foi um problema elétrico e um gerador foi trazido. Mas não é um problema elétrico, e sim mecânico", disse Paxton.

Apesar de haver uma saída através de cerca de 21 lances de escadas, segundo o porta-voz, algumas pessoas que estão presas não têm capacidade física para enfrentar o trajeto devido a problemas de saúde ou à idade.

Até que sejam retirados do local, os turistas irão continuar "hospedados" em um quarto com duas camas queen size, um banheiro portátil e uma cozinha com micro-ondas e frigobar.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.