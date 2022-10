Divulgação Kremelin - Rússia Vladimir Putin e Maria Zakharova durante ato cerimonial

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse quea União Europeia não tem o direito de acusar Moscou de cometer crimes de guerra na Ucrânia, porque o bloco europeu 'passou anos ignorando o sofrimento de civis em Donbass'.

A declaração da Rússia veio depois que o principal órgão decisório da UE, o Conselho Europeu , condenou Moscou na sexta-feira por ataques “indiscriminados” com mísseis e drones contra alvos civis em Kiev e em outros lugares da Ucrânia, acrescentando que havia “crescente evidências” de crimes de guerra contra ucranianos.

Em uma resposta divulgada no sábado, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, rejeitou as acusações como “o cúmulo da hipocrisia”.

A porta-voz afirmou também que os soldados ucranianos que recebem treinamento e armas ocidentais e atacam civis.

"A União Europeia perdeu o direito moral de falar sobre crimes de guerra porque, durante oito anos, fez vista grossa à morte de civis, mulheres e crianças durante o bombardeio do Donbass pelo regime de Kiev", disse Zakharova.

Retaliação contra “ataques terroristas”

A Rússia intensificou os ataques à Ucrânia este mês, atingindo muitas usinas termelétricas e linhas de energia em todo o país, entre outros alvos.

O presidente Vladimir Putin disse isso faz parte de uma retaliação contra “ataques terroristas” em solo russo, incluindo um caminhão-bomba que danificou recentemente uma ponte estratégica que liga a Península da Crimeia à Rússia.



Kiev não confirmou envolvimento no ataque à ponte, mas vários altos funcionários e agências governamentais comemoraram abertamente o atentado.

O presidente Vladimir Zelensky acusou a Rússia de matar civis de propósito durante seu s novos ataques ao território ucraniano.

