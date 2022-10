Reprodução/Twitter - 08.10.2022 Única ponte que liga Rússia à Crimeia é destruída em ataque

Uma explosão derrubou parcialmente uma ponte estratégica na Crimeia e paralisou o tráfego essencial para a Rússia , neste sábado, deixando três mortos. Sem acusar diretamente Kiev , a Rússia afirmou já ter ter identificado o motorista do caminhão-bomba que supostamente causou a detonação, e o porta-voz do Kremlin confirmou que o presidente russo , Vladimir Putin, ordenou a criação de uma comissão para esclarecer os fatos .

O momento em que vários vagões de trem explodiram, destruindo parte da ponte que liga a Rússia a Crimeia. pic.twitter.com/kLYwvpkvAQ — Heber (@Heberobruto) October 8, 2022

A Rússia afirma que a explosão que destruiu secções da ponte que liga a Rússia à Crimeia foi causada por um caminhão carregado c/centenas de kg de TNT. Se for mesmo verdade, pela análise do vídeo concluímos que o caminhão bomba partiu da Rússia e estava indo em direção à Crimeia! pic.twitter.com/8JDx03XhyD — 🇧🇷🇺🇦Paula Danich (@DanichPaula) October 8, 2022

Uma câmera de segurança da ponte que liga a Rússia à Crimeia captou aquilo que dizem ser a explosão que derrubou uma secção rodoviária e incendiou um trem que passava ao lado. Isso parece reforçar a tese de que foi mesmo uma ação de sabotagem intencional e não um acidente. pic.twitter.com/zjs0zS0sdo — Hoje no Mundo Militar (@hoje_no) October 8, 2022

Segundo Moscou, a explosão incendiou sete petroleiros transportados por um trem e derrubou duas pistas de carros da gigantesca estrutura rodoviária e ferroviária, inaugurada por Putin em 2018. Duas faixas de veículos foram danificadas, embora o arco da ponte, implantado sobre o Estreito de Kerch, não tenha sido afetado.

Sem citar diretamente a Rússia, Mykhailo Podolak, chefe do gabinete do presidente da Ucrânia, publicou uma imagem da ponte após o incidente e chamou de “o começo”. Vários funcionários ucranianos, no entanto, fizeram comentários irônicos.

“Crimeia, a ponte, o começo. Tudo o que é ilegal deve ser destruído, tudo que é roubado deve ser devolvido à Ucrânia, tudo o que é ocupado pela Rússia deve ser expulso”, escreveu Podolyak no Telegram.

O chefe da Assembleia da Crimeia, o parlamento regional instalado pela Rússia na região, anexada em 2014, por sua vez, foi rápido em denunciar o que aconteceu como um golpe de "vândalos ucranianos".

Putin inaugurou a ponte de Kerch pessoalmente em 2018, quatro anos depois que a Crimeia foi anexada. A ponte, que liga o território continental russo à península ocupada, é essencial para o transporte de pessoas e mercadorias para a península, mas também para abastecer as tropas russas destacadas na Ucrânia.

Imagens publicadas nas redes sociais neste sábado mostram a ponte de Kerch consumida por chamas e em pedaços, aparentemente já destruída e dividida em duas partes. O incêndio obrigou todo o tráfego a parar. As balsas foram habilitadas para facilitar a travessia, segundo agências russas.

O chefe da península, instalado por Moscou, Sergei Aksyonov, pediu aos moradores da Crimeia que permanecessem "calmos". As autoridades também tentaram reprimir os temores de escassez de alimentos e combustível.

Nos últimos dias, a Ucrânia vem tentando reconquistar território na região de Kharkiv, no Nordeste, mas também no Sul, perto de Kherson, cidade sob controle russo. Se a Ucrânia estiver por trás da explosão na Crimeia, seria um sério revés para a Rússia, pois é uma infraestrutura crítica e está longe da linha de frente.

Desde o início de setembro, a Rússia acrescentou reveses militares, já que suas tropas tiveram que recuar tanto no nordeste quanto no sul da Ucrânia, particularmente na região de Kherson, na fronteira com a Crimeia, e cuja anexação foi anunciada por Moscou.

*(com informações de agências internacionais)

