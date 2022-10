Divulgação/Rodong Sinmun Coreia do Norte lança míssil balístico na sua costa





A Coreia do Norte realizou, nesta terça-feira (18), disparos na direção da sua fronteira marítima com a Coreia do Sul. A ação acontece um dia após o início da realização de exercícios militares por parte dos sul-coreanos.

Foram disparados cerca de 100 projéteis na direção da costa oeste do país, e aproximadamente 150 na costa leste. A informação foi divulgada pelo Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul .

A organização informou também que os militares sul-coreanos enviram várias mensagens pedindo à Coreia do Norte que parasse com os disparos, mas não houve a interrupção da ação.





O Estado-Maior do Exército Popular da Coreia do Norte ressaltou que os disparos feitos pelo exército do país foram uma resposta às atividades anuais de defesa realizadas pelos sul-coreanos, o que chamaram de "ensaio de invasão".

“A fim de enviar um alerta grave mais uma vez, foi assegurado que as unidades do KPA nas frentes leste e oeste conduzissem um fogo de advertência ameaçador em direção aos mares leste e oeste na noite de 18 de outubro, como uma poderosa contramedida militar”, disse um comunicado publicado pela mídia estatal KCNA.

“Os inimigos devem parar imediatamente as provocações imprudentes e incitadoras que aumentam a tensão militar na área de vanguarda”, completou.

O Ministério da Defesa da Coreia do Norte, por sua vez, disse que os exercícios militares iniciados na segunda-feira (17) têm o objetivo apenas de melhorar as capacidades operacionais para responder possíveis ameaças do país liderado por Kim Jong-un.

Além disso, foidito que um número não especificado de tropas dos Estados Unidos participará das atividades deste ano.

Norte-coreanos preparados para "guerra real"



Na semana passada, Kim Jong-Un alertou os adversários que as forças nucleares do país estão preparadas para "uma guerra real" . A fala se deu um dia após mais um lançamento de míssil.

"Nossas forças de combate nuclear … provaram novamente sua total preparação para uma guerra real para trazer os inimigos sob seu controle", disse Kim em um relatório da Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA).

Um dia antes, Kim supostamente supervisionou o teste de mísseis de cruzeiro de longo alcance sobre águas a Oeste da Península Coreana, de acordo a KCNA.

