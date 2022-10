Reprodução/Twitter Jair Bolsonaro e Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria

O presidente Jair Bolsonaro (PL) compartilhou nas suas redes sociais neste sábado (1) um vídeo do pelo primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, pedindo apoio ao presidente nas vésperas das Eleições.

“Meus amigos brasileiros! Vocês estão se preparando para uma importante eleição. Tenho servido meu país na Europa por mais de 30 anos. Já encontrei muitos líderes, mas vi muito poucos líderes tão excepcionais como o seu presidente, o presidente Bolsonaro. Fico feliz de ter tido a oportunidade de trabalhar com ele”, diz Orbán no vídeo.

Bolsonaro agradeceu o "reconhecimento do trabalho" feito na economia e na defesa de valores.

O Parlamento Europeu defendeu que o Estado de direito da Hungria foi degradado e não pode ser considerada uma democracia plena, tornando-se "um regime híbrido de autocracia eleitoral".

O órgão critica a gestão de Orbán por nepotismo, corrupção, cooptação dos meios de comunicação, neutralização da oposição e perseguição a minorias e à população LGBTQIAP+.

Em fevereiro deste ano, Bolsonaro foi à Hungria e defendeu que na Amazônia não há desmatamento e elogiou o "pequeno grande irmão" e destacou os "valores" que ambos compartilham.

No vídeo, Orbán elogia a gestão de Bolsonaro na economia e no combate ao crime.

“Foi uma grande honra ter visto e aprendido como ele reduziu impostos, como ele estabilizou a economia, como ele reduziu as taxas de crimes, e preparou o Brasil para um futuro brilhante. Espero que ele possa continuar seu trabalho e que todos vocês no Brasil possam desfrutar dessas bênçãos. Estamos falando de um presidente que, apesar de toda a esquerda atual, o globalismo, foi corajoso o suficiente para colocar o Brasil em primeiro e Deus acima de tudo. Eu lhe desejo boa sorte. Vai Bolsonaro!”, finaliza na gravação.

-Meu muito obrigado ao Primeiro-Ministro da Hungria Viktor Orban pelo reconhecimento do trabalho que temos feito para recuperar nossa economia, controlar a inflação, gerar empregos, combater o crime e defender nossos valores. Sigamos no caminho certo rumo a um futuro brilhante!🇧🇷 pic.twitter.com/8VGnqVQZ6G — Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) October 1, 2022

