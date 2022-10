Reprodução/TV Globo - 30.09.2022 Lula e Bolsoanro durante debate na TV Globo

A nova pesquisa Ipespe/Abrapel divulgada neste sábado (1) aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) devem se enfrentar em um segundo turno das eleições. Para a votação deste domingo (2), a pesquisa aponta o petista com 49% dos votos válidos, contra 35% de Jair Bolsonaro, 8% de Ciro Gomes e 7% de Simone Tebet.



Lula (PT) 49%

Bolsonaro (PL) 35%

Ciro (PTD) 8%

Tebet (MDB) 7%

Soraya (União Brasil) 1%

Kelmon (PTB) 1%

No cenário estimulado, Lula tem 46%, ante 33% de Bolsonaro. Ciro seguem em terceiro com 7% seguido por Tebet com 6%.

O cenário demonstra pouca variação com relação ao último levantamento, em que Lula obteve 46% dos votos, Bolsonaro ficou com 33%, Ciro com 7% e Tebet com 6%.



Para haver segundo turno, nenhum candidato pode somar mais que 50% dos votos válidos.

Em caso de segundo turno, Lula venceria Bolsonaro por 55% a 38%, aponta o Ipespe. Na pesquisa anterior Lula tinha 54% e Bolsonaro 38%.

Considerado apenas os votos válidos, Lula tem 59%, contra 41% de Bolsonaro.

A pesquisa ouviu 1.100 pessoas no dia 30 de setembro, por telefone. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. O registro no TSE é: BR-05007/2022.

