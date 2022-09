Reprodução Touro

Um operador da praça de touros de Fuenlabrada, nos arredores de Madrid, morreu neste sábado ferido por um touro que saltou para o beco que fica em volta da pista onde ocorrem as touradas. O caso aconteceu durante o Grande Concurso de Trimmers que foi realizado em uma arena montada para as festividades da cidade.

Um dos jovens que participou do espetáculo se refugiou em um área de proteção após provocar o animal, o segundo da tarde, que atendeu seu chamado. O touro colidiu com as tábuas e conseguiu entrar no beco, onde atingiu o peito do homem de 55 anos, que ficou gravemente ferido e morreu durante a sua transferência para um centro de saúde.

O animal ainda conseguiu dar duas voltas ao redor da praça de touros, pelo beco que circula a arena, antes de retornar ao ringue. O bovino feriu outra pessoa em sua corrida, mas causou ferimentos mais leves. A morte do operador da praça de touros foi anunciada ao público pelo alto-falante.

No hay día sin muertos (ya sea el toro o persona) en esta ridícula MAMARRACHADA que algunos llaman tradición. Esta vez en #Fuenlabrada . No entiendo por qué suspenden las fiestas, si eso forma parte del sanguinario espectáculo. DEP el fallecido. pic.twitter.com/MT90bKOOhV — Andrea Gaveiras🐬 (@AndreaGaveiras) September 18, 2022



A Câmara Municipal de Fuenlabrada lamentou o trágico acontecimento em comunicado, e enviou as suas "condolências aos familiares e pessoas próximas da pessoa falecida" . Além disso, suspendeu a tourada que estava marcada para a noite e decretou dois dias de luto oficial.



A administração municipal também cancelou os eventos festivos agendados para deste domingo, dia em que terminam as festividades, embora a feira municipal continue ativa sem música "para não prejudicar o trabalho de terceiros, neste caso os feirantes que realizam o seu trabalho na feira da cidade".



O prefeito da cidade, Javier Ayala, enviou suas condolências à família e amigos do trabalhador falecido em sua conta no Twitter.

Apenas neste ano, pelo menos oito pessoas morreram em festividades com touros na Espanha. A última vítima havia sido uma francesa de 73 anos atingida por uma chifrada no peito em Beniarbeig.