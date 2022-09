Kremlin - 24.08.2022 Presidente Vladimir Putin fez ameaça nuclear em pronunciamento desta quarta-feira (21)

Após o presidente da Rússia, Vladimir Putin, convocar reservistas e fazer ameaças de uso de armas nucleares , a União Europeia disse que o russo está fazendo uma "aposta nuclear muito perigosa" e que ele precisa parar com o "comportamento imprudente".

O porta-voz da Comissão Europeia Peter Stano afirmou que os referendos, que chamou de "falsos e ilegais", planejados em Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia neste fim de semana não serão reconhecidos.

À imprensa, Stano disse, nesta quarta-feira (21), que Putin está fazendo uma "aposta nuclear". "Ele está usando o elemento nuclear como parte de seu arsenal de terror, é inaceitável", afirmou.

De acordo com ele, os países membros da União Europeia têm discutido sobre como responder aos últimos desdobramentos da guerra na Ucrânia, que já está prestes a completar sete meses de duração .

Aos repórteres, ele ainda alertou Moscou de que, caso alguma ação desse tipo seja tomada, haverá "consequências" da parte deles.

Ameaça nuclear

Em um pronunciamento televisionado, Putin disse que vai convocar cerca de 300 mil cidadãos da reserva para se unir às tropas russas na Ucrânia e fez ameaças de uso de armas nucleares .

O russo também afirmou que prorrogou indefinidamente os contratos dos soldados que já estão lutando pela Rússia contra a Ucrânia e anunciou o aumento de gastos com a produção de armamentos. Na ocasião, o mandatário fez ameaças nucleares aos países do ocidente e disse que não se trata de um "blefe".

"Não é um blefe", declarou o líder russo. "[...] Nosso país tem vários meios de destruição, alguns dos quais são mais modernos do que os dos países da Otan".

"Aqueles que tentam nos chantagear com armas nucleares devem saber que os ventos predominantes podem virar em sua direção", continuou. "E se a integridade territorial de nosso país estiver ameaçada, certamente usaremos todos os meios à nossa disposição para proteger a Rússia e nosso povo."

Depois do pronunciamento, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que não acredita que a Rússia vai usar armas nucleares na guerra . "Não acho que essas armas serão usadas. Não acho que o mundo deixará isso acontecer", afirmou o chefe de Estado ucraniano, em entrevista ao canal alemão Bild TV .

Além disso, após o anúncio de Putin, as passagens aéreas apenas de ida partindo da Rússia em direção a países que não pedem visto — Istambul, na Turquia, e Ierevan, na Armênia — esgotaram .

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.