Reprodução / CCTV Parte da Muralha da China é danificada em terremoto

O balanço de vítimas do terremoto que abalou o sudoeste da China na segunda-feira subiu para 82, informou a imprensa estatal. A chuva e possíveis deslizamentos de terra ameaçam a busca por desaparecidos.

O terremoto de 6,6 graus, com epicentro 43 km ao sudoeste da cidade de Kangking, atingiu a região rural de Luding, na província montanhosa de Sichuan, de acordo com o Centro Geológico dos Estados Unidos.

O canal estatal CCTV informou que 46 pessoas morreram no município autônomo tibetano de Ganzi, próximo ao epicentro, e 36 na cidade vizinha de Ya'an.

Mais de 270 pessoas ficaram feridas e 35 são consideradas desaparecidas. Milhares de habitantes da região estão em abrigos temporários.

Militares mobilizados

O Exército chinês anunciou o envio de 1.900 soldados para as operações de busca por pessoas desaparecidas.

O terremoto também abalou edifícios em Chengdu, onde milhões de pessoas estão confinadas por um surto de Covid, e na megacidade vizinha de Chongqing.

Após o terremoto, a área registrou pelo menos 10 tremores secundários de magnitude 3 ou superior, de acordo com uma contagem mais recente do Centro de Terremotos da China.

* Com informações da AFP



