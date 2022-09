Reprodução/Flickr - 16.09.2022 Mulheres precisam seguir código de vestimenta mesmo não sendo muçulmanas

Uma jovem de 22 anos, identificada como Mahsa Amini, morreu após ser presa pela chamada " polícia da moral e dos bons costumes" do Irã, informa a mídia local nesta sexta-feira (16).

Segundo as primeiras informações, a mulher foi detida por "violar as regras de vestimenta" do país, por usar o véu de maneira "incorreta", e morreu no hospital após já chegar em estado de coma .

O escritório no Irã da ONG Anistia Internacional afirmou que Amini "foi presa de maneira arbitrária pela chamada polícia da moral" e que há acusações de tortura dela durante a detenção . O órgão foi criado logo após a Revolução de 1979 e tem a função de determinar se as mulheres estão usando as roupas de maneira adequada.

Após a repercussão do caso, o presidente iraniano, Ebrahim Raisi, determinou uma investigação do Ministério do Interior sobre a morte da jovem.

A TV estatal do país informou que Amina estava em Teerã com seus familiares quando foi detida e repercutiu imagens feitas por outras pessoas que estavam no local e que mostram os agentes a jogando no chão durante a abordagem. Outras mulheres tentaram defender a jovem enquanto policiais - também mulheres - gritavam com Amina sobre seus trajes. O grupo todo foi detido e levado para uma delegacia.

Essas regras de vestimenta devem ser seguidas por qualquer mulher que vá para o Irã, não apenas por muçulmanas praticantes.

Parlamentares iranianos informaram que a morte será investigada por uma comissão política. Já há alguns meses há muita controvérsia no país sobre a forma como os agentes desse órgão vêm atuando. Protestos sobre a truculência dos agentes têm inclusive ganhado espaço nas mídias sociais.

