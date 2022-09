Reprodução: Twitter - 04/04/2022 Zelensky em Bucha

Nesta quinta-feira (15), vídeos do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sendo resgatado após o acidente viralizaram nas redes sociais . O carro em que o mandatário estava bateu em outro veículo nesta madrugada , de acordo com o horário local, em Kiev, capital do país.

3 videos of the accident where reportedly Ukrainian president Volodymyr Zelensky motorcade was involved.



The video shows how the President's doctors provide first aid to the victim (who is not Zelensky), after which an ambulance arrives and takes the person away.



Part 2 pic.twitter.com/0YCSofTury — News in Support of Ukraine (@uasupport999) September 15, 2022

Found on the Internet: According to the caption - this is a recording from the site of the expulsion of Volodymyr Zelensky - it happened in Kiev. the accident took place a few hours ago. #UkraineWar #Ukraine #Kiev #Kharkov #Zelensky https://t.co/ASwmicDlHi pic.twitter.com/ZIfBySsVRm — Intermarium 24 (@intermarium24) September 15, 2022





Algumas horas depois, o representante do líder ucraniano falou sobre o acidente no Facebook afirmando que o presidente não teve ferimentos graves.

"Em Kiev, um carro colidiu com o carro do presidente da Ucrânia e veículos de escolta. Os médicos que acompanhavam o chefe de Estado prestaram socorro ao motorista do carro e o transferiram para uma ambulância. O presidente foi examinado por um médico, que não encontrou nenhum ferimento grave. A polícia vai investigar todas as circunstâncias do acidente", disse Nykyforov.

A causa do acidente ainda será investigada pela polícia do país. Mas, segundo a informação divulgada pelo assessor, um carro colidiu com o veículo onde estava o chefe da Ucrânia .

Na quarta (14), Zelensky visitou a cidade recém-recapturada de Izium , centro de abastecimento próxima a Kharkiv , cidade bastante bombardeada pela Rússia desde o início da guerra .

"Antes, quando olhávamos para o alto, buscávamos ver um céu azul. Hoje, quando olhamos para cima, buscamos só uma coisa: a bandeira ucraniana. O nosso amarelo-azul já está tremulando na Izyum libertada. E assim será em cada cidade e vila ucraniana", disse o mandatário durante a cerimônia de hasteamento da bandeira.

"O presidente da Ucrânia agradeceu aos soldados por libertarem as terras ucranianas e ergueu solenemente a bandeira ucraniana sobre o conselho da cidade", disse a 25ª Brigada Sicheslav Aerotransportada em comunicado em sua página no Facebook.

