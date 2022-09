Reprodução Fernando Andre Sabag Montiel, o homem que tentou atirar em Cristina Kirchner

Fernando Sabag Montiel, acusado de tentar assassinar a vice-presidente da Argentina Cristina Kirchner , e Brenda Uliarte, tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça argentina . Tanto Montiel, como a namorada acusada de planejat o ataque de 1° de setembro, estão presos provisioriamente.



Segundo a decisão da juíza María Eugenia Capuchetti, Uliarte e Montiel são acusados de serem coautores de tentativa de homicídio qualificado, com o agravante do uso de arma de fogo, premeditação do crime e a reunião premeditada de duas ou mais pessoas para cometer um crime.

A magistrada incluiu no processo a denúncia de de posse de arma “sem a devida autorização legal na qualidade de autoria de receptação, com o conhecimento da procedência ilícita” da arma.

Capuchetti ressalta também no processo que foi Brenda quem adquiriu, em abril deste ano, a pistola semiautomática utilizada no ataque. Além disso, foi registrado que Sabag esteve no local da tentativa do homicídio em agosto.



Na ocasião, apoiadores de Kirchner protestavam contra um pedido do Ministério Público para que Cristina fosse condenada a 12 anos de prisão em um processo no qual é acusada de corrupção.

Pornografia infantil no celular do brasileiro

Investigadores argentinos encontraram pornografia infantil no celular de Fernando Sabag Montiel. Por conta da descoberta, o procurador federal Carlos Rívolo pediu, nesta terça-feira (13), que o brasileiro seja investigado pelos crimes de porte e distribuição de pedofilia .

Sabag teve o cartão SIM de seu celular vasculhado pela Unidade Fiscal Especializada em Crimes Cibernéticos (Ufeci). De acordo com os agentes, foram encontrados cerca de 120 registros suspeitos no dispositivo do brasileiro. Entre eles, vídeos e fotos mostram menores de idade em "atividades sexuais explícitas".

