Candidatos à Presidência da República

Esta é a agenda dos 12 candidatos à Presidência para esta quarta. Candidatos fazem campanha nas regiões Nordeste, Sudeste e Sul. Nas programações estão entrevistas, corpo a corpo com eleitores e participação em eventos, entre outras atividades de campanha.

Ciro Gomes (PDT): às 8h, em Salvador, dá entrevista para o programa Mário Kertsz e às 10h, também na capital baiana, participa de caminhada na Feira de São Joaquim. Às 16h, em Aracaju, participa de ato político no Iate Clube.

Constituinte Eymael (DC): às 9h concede entrevista no aeroporto de Vitória, às 10h faz caminhada no bairro de Bela Vista e na cidade de Cariacica, às 13h faz carreata em Cariacica, às 15h visita a cidade de Serra (ES).

Felipe D’Avila (Novo): visita a cooperativa agroindustrial Cocamar, em Maringá (PR), às 11h. Às 12h20, na mesma cidade visita a Associação Comercial e Industrial de Maringá (Acim), às 14h visita a empresa Nipponflex, às 15h15 a GTfoods e às 17h, a FA Maringá. Às 18h, grava programa eleitoral com candidatos de Maringá.

Jair Bolsonaro (PL): às 9h30, participa de motociata em Presidente Prudente (SP) e às 10h30 de comício no Parque do Povo na cidade paulista. Às 14h, participa de motociata em Natal e, às 16h30, de comício na Avenida Paraíba, também na capital do Rio Grande do Norte, e às 18h participa do evento Mulheres pelo Brasil na Shock Casa Show, em Natal.

Léo Péricles (UP): às 10h30, caminhada e panfletagem no centro, às 14h visita a ocupação Vila União no bairro Tatuquara, às 16h30 visita a ocupação 29 de Janeiro no bairro Uberaba e às 19h30 tem um bate-papo na Livraria Vertov. Todos os eventos serão em Curitiba.

Lula (PT): às 11h participa do evento Cooperativismo e Economia Solidária com Lula em São Paulo.

Padre Kelmon (PTB): participa de gravação de programa eleitoral.

Simone Tebet (MDB): às 9h, visita o Porto Digital, às 11h participa de um encontro de mães de crianças com deficiência de Pernambuco, às 14h30 visita a AACD e, às 16h, participa de uma caminhada no Comércio da Roda de Fogo. Todos os compromissos são em Recife.

Sofia Manzano (PCB): candidata cumpre agenda em Pernambuco. Às 11h, distribui panfletos no município de Bezerros e, em seguida, almoça com militância. À tarde segue para Caruaru e, após panfletar na cidade, participa de plenária do Poder Popular no Sindicato dos Empregados do Comércio de Caruaru, às 18h.

Soraya Thronicke (União): às 10h participa do evento Hora do Voto promovido pela OAB/SP. Às 15h, tem encontro com dirigentes do Instituto Unidos Brasil, em Brasília. Às 16h, participa de sabatina ao vivo do portal O Antagonista; às 18h30, dá entrevista ao jornal Folha de S.Paulo e às 19h45 participa de encontro com dirigentes da Associação dos Profissionais de Nível Superior dos Correios (ADCAP).

Vera (PSTU): às 15h, participa de conversa com alunas da Escola Livre de Teatro em Santo André (SP) e, às 18h, participa de live com petroleiros em defesa da Petrobras.

