Reprodução - 14.08.2022 Deputado Douglas Garcia agrediu verbalmente a jornalista após debate na TV Cultura

Nesta quarta-feira (14), o Republicanos divulgou uma nota oficial repudiando a agressão do deputado estadual Douglas Garcia contra a jornalista Vera Magalhães . O episódio aconteceu nos bastidores da TV Cultura após o fim do debate entre os candidatos ao governo de São Paulo. O parlamentar, que é apoiador de Tarcísio de Freitas e do presidente Jair Bolsonaro (PL), tem sido muito criticado pelo seu comportamento.



“O Republicanos repudia o ocorrido nos bastidores do debate da TV Cultura envolvendo o deputado estadual Douglas Garcia e não compactua com a forma como ele abordou a jornalista Vera Magalhães”, diz o início do comunicado do partido. Internamente, avalia-se a possibilidade de expulsão do deputado.

Bolsonarista, Douglas foi eleito em 2018 ao cargo de deputado estadual. Ele ficou conhecido por fazer ataques contra pautas ideológicas defendidas pela esquerda. Inclusive, em 2019, chegou a dizer que agrediria uma mulher trans que usasse o mesmo banheiro que sua mãe e sua irmã.

Pouco tempo depois, sua sexualidade acabou sendo exposta e ele revelou que era homossexual. “Não diminui em nada as bandeiras que eu venho defendendo aqui na Assembleia Legislativa contra a 'ideologia de gênero'”, disse à época.

Em 2020, ele foi acusado de fazer postagens mentirosas contra adversários políticos e membros do Supremo Tribunal Federal. Na ocasião, o PSL expulsou o parlamentar por violar o código de ética da sigla.

Mesmo com todo esse currículo, o Republicanos aceitou a filiação de Garcia e permitiu que ele fizesse parte da comitiva de Tarcísio de Freitas no debate da TV Cultura das eleições 2022 .

Na noite de ontem, ele pegou o celular e começou a agredir verbalmente Vera Magalhães, chamando-a de “vergonha do jornalismo”. A jornalista estava trabalhando e ocupando o espaço reservado à imprensa.

Tarcísio e seu grupo ficaram furiosos com o comportamento de Douglas . O candidato ao governo chegou a chamá-lo de “idiota” e Eduardo Bolsonaro escreveu um texto no Twitter condenando a postura do bolsonarista.

A direção do Republicanos considerou o caso grave e avalia seriamente em expulsar Garcia da legenda. Além disso, ele também corre risco de sofrer cassação na Alesp.

Confira na íntegra a nota do Republicanos

"A conduta do partido, que preza pelo conservadorismo na sua essência, é sempre pela via do diálogo, do bom senso e do respeito aos demais partidos, às instituições e às pessoas. Isso foi deixado claro ao Douglas no ato da sua filiação no ano passado. Não reagimos com destempero às meias-verdades ou mentiras publicadas a nosso respeito. Ao contrário: procuramos sempre mostrar o outro lado ainda que ele seja muitas vezes ignorado. Nunca o partido agrediu de nenhuma maneira qualquer pessoa. Sendo assim, a Executiva Estadual do Republicanos de São Paulo irá convocar o deputado Douglas Garcia para dar suas explicações e avaliará eventuais medidas concretas a serem tomadas".

