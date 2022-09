Reprodução - 13.09.2022 Escoceses fazem filas desde a madrugada para poder prestar a última homenagem à rainha

Nesta terça-feira (13), filas gigantescas de pessoas se formaram em frente a Catedral de St. Giles, na Escócia, para prestar as últimas homenagens à rainha.

A movimentação ocorre desde a madrugada, pessoas chorando esperavam por quase duas horas para conseguir ver o caixão da rainha Elizabeth nesta manhã.

Segundo o governo escocês, há previsão que o tempo de espera aumente ainda mais nas próximas horas. Um alerta também foi feito à população: "As pessoas que desejam entrar na fila devem vir preparadas e vestidas para o clima."



Durante a noite de segunda, o rei Charles e os outros filhos da rainha deixaram a vigília ao som de aplausos das pessoas enlutadas que estavam do lado de fora da Catedral de St. Giles.

Leia também Filhos da rainha fazem vigília no caixão; veja fotos da cerimônia

A princesa Anne, única filha de Elizabeth II, deve retornar a Londres nesta noite acompanhando o corpo da rainha.



Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.