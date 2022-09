Reprodução BBC News - 09.09.2022 Charles III embarca para Londres - 09.09.2022

O Palácio de Buckingham anunciou, nesta sexta-feira (9), que o Rei Charles III será proclamado no Conselho de Adesão às 10h deste sábado (10), nos State Apartments of St James's Palace, em Londres.

Em comunicado oficial, Buckingham disse que o Conselho de Adesão será dividido em duas partes.

"Na Parte I, o Conselho Privado, sem a presença do Rei, proclamará o Soberano e aprovará formalmente várias Ordens consequentes, incluindo os arranjos para a Proclamação."

Leia também Rei Charles III deixa Escócia em direção a Londres

"Parte II, é a realização do primeiro Conselho Privado do Rei de Sua Majestade. O Rei fará sua Declaração e lerá e assinará um juramento para defender a segurança da Igreja na Escócia e aprovar Ordens no Conselho que facilitem a continuidade do governo."

Ainda de acordo com a nota, o evento será será seguido pela Proclamação Principal que "será lida às 11:00 da varanda com vista para o Friary Court no Palácio de St. Armas e os Sargentos de Armas. Esta é a primeira leitura pública da Proclamação."

Nesta sexta, Charles deixou o Castelo de Balmoral, na Escócia, com destino a Londres, onde iniciará seus compromissos como chefe de Estado.

A viagem acontece um dia após a morte de sua mãe, a rainha Elizabeth II. Segundo a BBC, Charles deve chegar à capital inglesa nos próximos minutos.

O primeiro compromisso oficial do monarca deve ser uma reunião com a recém-empossada premiê Liz Truss. O encontro faz parte do protocolo da operação London Bridge e tem como um dos objetivos o planejamento do funeral de Elizabeth II.

Leia também Liz Truss discursa sobre legado da rainha Elizabeth II no parlamento

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.